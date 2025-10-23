В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация книги "Ұрпаққа Ұлағат. Завет потомкам" — адаптированной версии знаменитого произведения Абая Кунанбаева "Слова назидания", переведённой на семь языков мира. Мероприятие прошло в честь 180-летия со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и философа, передаёт BAQ.KZ.

Издание стало важным культурным проектом, направленным на популяризацию духовного наследия Абая и укрепление культурного диалога между Казахстаном и другими странами. Книга позволяет читателям по-новому осмыслить философию Абая о нравственности, образовании, духовном развитии и общественных ценностях, которые остаются актуальными и сегодня.

Автор адаптированной версии — педагог и методист с многолетним опытом Гульмира Амандыкова, посвятившая свою профессиональную деятельность воспитанию подрастающего поколения и продвижению казахской культуры. Благодаря её подходу книга написана в доступной форме, что делает её понятной как для казахстанской молодёжи, так и для международной аудитории.

Книга переведена на английский, испанский, китайский, немецкий, русский, турецкий и французский языки. В числе рецензентов и консультантов издания — Посол Испании в Казахстане Луис Франсиско Мартинес Монтес, почётный консул Посольства Франции Доминик Пажес, французский учёный Катрин Пужаль, китайский писатель Акбар Мажит, немецкий автор Анна Тукерманн и профессор Университета Анкары Рафет Озхан.

На церемонии презентации присутствовали представители дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, педагоги, студенты и читатели библиотеки. Участники отметили значимость издания для сохранения и продвижения философского наследия Абая на международном уровне.