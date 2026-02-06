6 февраля в Астане состоялось собрание представителей спортивного сообщества, посвящённая обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители национальных спортивных федераций, а также Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Целью мероприятия стало выражение единой и согласованной позиции спортивного сообщества в поддержку проекта новой Конституции и реализуемой в стране Конституционной реформы.

Представители спортивной отрасли отметили, что новая Конституция станет тем документом, который утверждает принципы справедливости и ответственности в среде спортсменов.

В соответствии с повесткой дня участники выразили последовательную и консолидированную поддержку обновления Основного закона страны, подчеркнув приоритет прав и свобод человека, необходимость укрепления демократических институтов, а также высказали свои мнения по вопросам конституционных изменений, принципов "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок".

Руководители спортивных федераций отметили, что по мере изменения времени обновляются и спортивные правила, и по аналогии с этим Конституция также должна совершенствоваться в соответствии с требованиями современности, рассматриваясь как важный шаг, направленный на формирование справедливого, сильного и конкурентоспособного будущего страны.

В ходе встречи было зачитано и подписано Обращение спортивного сообщества Республики Казахстан в поддержку Конституционной реформы.

В Обращении особое внимание было уделено вопросам укрепления здоровья нации и развития человеческого капитала, которым придано приоритетное значение.

Таким образом, спортивное сообщество страны заявило о полной поддержке положений проекта Конституции, направленных на защиту прав человека, обеспечение верховенства закона, укрепление национального единства, повышение благосостояния граждан и сохранение светского характера государства.

По итогам собрания представители спортивной сферы выразили готовность внести свой вклад в формирование ответственной гражданской позиции, ориентированной на устойчивое и справедливое развитие страны.