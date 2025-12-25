Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности Судебной администрации при координации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан начато расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоёв населения, включая многодетные семьи, сирот и лиц с инвалидностью, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2014–2016 годах Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив "Төленді", организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков. В последующем завершение строительства домов было обеспечено акиматом города Астана, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых категорий граждан.

После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А., как установили правоохранительные органы, разработал новую противоправную схему. Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных задним числом.

В результате более 80 так называемых псевдодольщиков были признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации. После безвозмездного получения жилья Байжуманов и его соучастники планировали последующую реализацию квартир третьим лицам.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, тем самым была предотвращена попытка незаконного присвоения недвижимости на общую сумму более 2,3 млрд тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, расследование уголовного дела продолжается.