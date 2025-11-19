В Астане полицейские остановили канал поставки мясной продукции неизвестного происхождения на рынок "Алем", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия проводились в рамках акции "Скотокрад" и выявили схему, позволяющую продавцам реализовывать мясо без официального разрешения уполномоченных органов.

Правоохранители установили, что 41-летний мужчина изготавливал ветеринарные сопроводительные документы без необходимых согласований. За денежное вознаграждение он ставил на мясо поддельный штамп, который создавал видимость законности и позволял продавцам беспрепятственно торговать продукцией сомнительного качества. В ходе проверки использованная печать была изъята.

По факту подделки и сбыта документов, печатей и штампов возбуждено уголовное дело. Кроме того, администрации рынка направлено предписание с требованием усилить контроль за продавцами и не допускать аналогичных нарушений.

Полиция напоминает жителям столицы о необходимости тщательно проверять ветеринарные документы при покупке мясной продукции, поскольку отсутствие официального подтверждения происхождения товара может представлять угрозу здоровью. Проверки в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" продолжаются, а столичная полиция усиливает меры по предотвращению реализации опасной и несертифицированной продукции.