В Астане презентовали первое полное издание «Приключений Пиноккио» на казахском языке

В Астане состоялась презентация полного перевода произведения итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» на казахский язык.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации РК Рустам Али, Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу, директор Итальянского института культуры в Алматы Эдоардо Кризафулли, председатель Национального комитета по празднованию 200-летия Карло Коллоди Джордано Бруно Герри, а также представители издательского сообщества, партнеры проекта и читатели.

В ходе презентации вице-министр Рустам Али рассказал о проводимой работе в рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Он отметил, что особое внимание уделяется развитию детской литературы, поддержке издательского дела и расширению переводческой деятельности. В этой связи выход полного перевода «Приключений Пиноккио» на казахском языке имеет особое значение для популяризации чтения среди подрастающего поколения и расширения доступа к лучшим произведениям мировой литературы.

В минкультуры отметили, что издание подготовлено издательством Steppe & World Publishing при поддержке Посольства Италии в Казахстане, Итальянского института культуры в Алматы и ForteBank. С 2018 года издательство выпустило более 200 книг для детей и взрослых, внося вклад в развитие переводной литературы на казахском языке.