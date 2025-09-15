В Астане депутаты городского маслихата ознакомились с реализацией проекта Smart City, который станет первым в Центральной Азии комплексным решением управления городом на базе искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Проект внедряется акиматом столицы совместно с технологическим партнером Presight (G42, ОАЭ) в формате государственно-частного партнёрства.

Центральным элементом Smart City станет ситуационный центр, способный анализировать данные в реальном времени и прогнозировать инциденты. Система объединит ключевые городские сервисы — транспорт, ЖКХ, общественную безопасность и социальные объекты, что позволит значительно ускорить реагирование городских служб.

Для работы интеллектуальной платформы в столице строится современный центр обработки данных. Также будет создана сеть интеллектуального видеонаблюдения, охватывающая школы, социальные учреждения, транспортные узлы и общественные пространства.

В Presight AI Kazakhstan подчеркнули, что проект нацелен на создание устойчивой цифровой экосистемы:

"Мы переводим управление городом из реактивного в проактивный режим. Это повысит безопасность, надежность инфраструктуры и удобство сервисов для жителей", — отметили в компании.

Запуск Smart City Astana запланирован на декабрь 2025 года.