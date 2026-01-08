Только за прошлую ночь, по информации столичного акимата, из города вывезли более 51 тысячи кубометров снега 3 782 рейсами большегрузов, передает BAQ.KZ.

С утра 8 января в снегоуборочных работах задействованы более 3 000 дорожных рабочих и свыше 1 700 единиц спецтехники.



Всего же с начала зимнего периода из города на снежные полигоны вывезли более 1,9 миллиона кубометров снега 149 714 рейсами большегрузов.

- В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в акимате отмечают, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.





