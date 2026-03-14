В своей статье в газете «Вечерняя Астана» аким столицы Женис Касымбек отметил, что по поручению Главы государства столица должна в течение пяти лет стать городом-садом, где особое внимание уделяется озеленению и благоустройству, передает BAQ.KZ.

«Поручаю акимату в течение трёх лет довести посадку многолетних растений до 50%. Ставлю конкретную задачу: столица в течение пяти лет должна стать городом-садом», – поручил Глава государства на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы в январе 2023 года.

За последние три года в Астане благоустроено более 500 общественных и дворовых территорий, высажено свыше 2,5 млн зеленых насаждений (кустарников, деревьев, сеянцев и т.д).

Для системной работы принят Устав озеленения, который увеличил объём посадок застройщиками в 2,5 раза, введены механизмы компенсационной посадки и трёхлетнего ухода за деревьями, а каждому дереву присваивается электронный паспорт с QR-кодом.

В городе внедрены концепция «Город для людей» и принцип «от фасада до фасада», формирующие единый облик улиц и комфортную городскую среду. Среди ярких примеров благоустройства — обновлённая Аллея Ұлытау, площадь «Қазақ елі», пешеходный бульвар Greenline и Парк Мира и Согласия.

К этой работе активно подключаются частный бизнес и национальные компании, а жители всё больше проявляют бережное отношение к зелёным пространствам. Важную роль в формировании этой культуры играет общенациональный проект «Таза Қазақстан».

В 2026 году в столице продолжится комплексное благоустройство 173 городских локаций, включая 39 крупных проектов. Начнётся реализация новых объектов на аллее «Мыңжылдық», продолжится развитие пешеходного бульвара Greenline, начнётся строительство эко-парка «Малый Талдыколь», а также благоустройство Президентского парка, парка «Городской романс» и Парка Мира и Согласия.

Кроме того, комплексное озеленение и благоустройство пройдут на проспектах Улы Дала, Кабанбай батыра, Момышулы, а также улицах Калдаякова, Кенесары и т.д.

Все проекты реализуются в рамках концепции озеленения столицы, которая предусматривает новые стандарты ухода за зелёными насаждениями, цифровую паспортизацию деревьев и комплексное развитие городских пространств.