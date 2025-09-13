В Астане продолжается месячник по противодействию наркопреступности в рамках нарратива "Закон и порядок", организованный при координации прокуратуры и Департамента полиции. Центральным элементом программы стал проект "ESIRTKISIZ ELORDA", направленный на изучение текущей ситуации, вовлечение молодежи и развитие профилактических мер против наркопотребления, передает BAQ.KZ.

Одним из первых шагов стало анкетирование среди столичной молодежи для оценки уровня информированности и отношения к проблеме наркомании. В городе также появился новый мурал с социальной антинаркотической тематикой. Важным направлением работы стал цифровой мониторинг: зафиксировано и проанализировано свыше тысячи интернет-ссылок с наркоконтентом, которые внесены в базу "КиберНаркоРеестр" и переданы уполномоченным органам для блокировки.

Большое внимание уделяется работе волонтеров: ежемесячно совместно с Управлением по борьбе с наркопреступностью проводятся акции по закрашиванию наркорекламы в районах, не охваченных системой видеонаблюдения. С начала года состоялось около 20 таких мероприятий, в ходе которых ликвидировано около 50 надписей. До конца года планируется ещё 30 акций, в ходе которых будут устранены не менее 100 наркограффити. Инициативу поддержали блогеры, актеры и спортсмены.

В новом учебном году в рамках проекта запланировано более 200 информационно-просветительских мероприятий для учащихся – лекции, семинары и круглые столы, охват которых составит не менее 2 тысяч молодых людей. Также планируется организация выездного судебного процесса с участием молодежи, экскурсий в кинологический центр и воинскую часть.

Кроме того, в спортивной программе проекта – баскетбольный турнир среди студентов колледжей, цель которого — популяризация здорового образа жизни и вовлечение молодежи в физическую активность.