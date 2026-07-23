В Астане продолжаются работы после обильных осадков

Спасатели оказывают необходимую помощь гражданам, помогают вызволить автомобили с подтопленных участков дорог, а также обеспечивают безопасный проезд транспорта.

МЧС рекомендует жителям и гостям столицы соблюдать меры безопасности, не выезжать на подтопленные участки дорог без крайней необходимости и следить за официальной информацией.