В Астане продолжаются работы после обильных осадков
После прошедших дождей подразделения МЧС совместно с городскими службами продолжают работу на отдельных участках столицы.
23 Июля 2026, 21:29
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23 Июля 2026, 21:2923 Июля 2026, 21:29
200Фото: BAQ.KZ
Спасатели оказывают необходимую помощь гражданам, помогают вызволить автомобили с подтопленных участков дорог, а также обеспечивают безопасный проезд транспорта.
МЧС рекомендует жителям и гостям столицы соблюдать меры безопасности, не выезжать на подтопленные участки дорог без крайней необходимости и следить за официальной информацией.
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