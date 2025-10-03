LIVE LIVE
В Астане проходит финал Astana Hub Battle с призовым фондом $100 000

Четыре команды-победителя получат по $25 000 каждая.

Сегодня, 16:49
АВТОР
Анеля Өсерхан Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
Фото: Анеля Өсерхан

В Астане в рамках Международного технологического форума Digital Bridge 2025 проходит финал конкурса технологических стартапов Astana Hub Battle. Призовой фонд конкурса составляет $100 000. Четыре команды-победителя получат по $25 000 каждая. В составе международного жюри — основатель Telegram Павел Дуров и заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Казахстана Жаслан Мадиев, передаёт BAQ.KZ.

В этом году в битве участвуют 50 стартапов, отобранных по итогам онлайн-этапа. Десять лучших команд выйдут на главную сцену форума и представят свои проекты перед международным жюри. В состав жюри вошли:

  • Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Казахстана,

  • Павел Дуров, основатель и CEO Telegram,

  • Арсен Томский, основатель и CEO inDrive,

  • Багдат Мусин, председатель правления АО "Казахтелеком".

Финал ведёт популярный комик и шоумен Нурлан Сабуров.

Astana Hub Battle открывает стартапам путь к инвестициям, менторам, международным рынкам и медиа. Конкурс нацелен на поиск перспективных решений и предпринимателей, которые могут повлиять на развитие технологической экосистемы Казахстана и Центральной Азии.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

