В Астане проходит финал Astana Hub Battle с призовым фондом $100 000
Четыре команды-победителя получат по $25 000 каждая.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в рамках Международного технологического форума Digital Bridge 2025 проходит финал конкурса технологических стартапов Astana Hub Battle. Призовой фонд конкурса составляет $100 000. Четыре команды-победителя получат по $25 000 каждая. В составе международного жюри — основатель Telegram Павел Дуров и заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Казахстана Жаслан Мадиев, передаёт BAQ.KZ.
В этом году в битве участвуют 50 стартапов, отобранных по итогам онлайн-этапа. Десять лучших команд выйдут на главную сцену форума и представят свои проекты перед международным жюри. В состав жюри вошли:
-
Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Казахстана,
-
Павел Дуров, основатель и CEO Telegram,
-
Арсен Томский, основатель и CEO inDrive,
-
Багдат Мусин, председатель правления АО "Казахтелеком".
Финал ведёт популярный комик и шоумен Нурлан Сабуров.
Astana Hub Battle открывает стартапам путь к инвестициям, менторам, международным рынкам и медиа. Конкурс нацелен на поиск перспективных решений и предпринимателей, которые могут повлиять на развитие технологической экосистемы Казахстана и Центральной Азии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек