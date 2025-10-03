В Астане в рамках Международного технологического форума Digital Bridge 2025 проходит финал конкурса технологических стартапов Astana Hub Battle. Призовой фонд конкурса составляет $100 000. Четыре команды-победителя получат по $25 000 каждая. В составе международного жюри — основатель Telegram Павел Дуров и заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Казахстана Жаслан Мадиев, передаёт BAQ.KZ.

В этом году в битве участвуют 50 стартапов, отобранных по итогам онлайн-этапа. Десять лучших команд выйдут на главную сцену форума и представят свои проекты перед международным жюри. В состав жюри вошли:

Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Казахстана,

Павел Дуров, основатель и CEO Telegram,

Арсен Томский, основатель и CEO inDrive,

Багдат Мусин, председатель правления АО "Казахтелеком".

Финал ведёт популярный комик и шоумен Нурлан Сабуров.

Astana Hub Battle открывает стартапам путь к инвестициям, менторам, международным рынкам и медиа. Конкурс нацелен на поиск перспективных решений и предпринимателей, которые могут повлиять на развитие технологической экосистемы Казахстана и Центральной Азии.