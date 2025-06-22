В Астане стартовал Форум по сотрудничеству Китая и Центральной Азии, объединивший представителей ведущих медиа, аналитических центров и госструктур региона. В центре внимания — роль Шёлкового пути в формировании новых глобальных нарративов, продвижении зелёной повестки и укреплении культурных связей, передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие стало знаковым событием в рамках развития гуманитарных и медийных связей между странами региона. В повестке — укрепление сотрудничества в области информационной политики, сохранения культурного наследия, "зелёной" повестки и устойчивого развития.

С приветственным словом выступил помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев:

"Взаимодействие между нашими государствами с каждым годом становится всё более плодотворным. Мы демонстрируем открытость и уверенно развиваем сотрудничество в сфере услуг, инфраструктуры и стратегического партнёрства. Этот год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане — и в его рамках реализуются масштабные проекты, направленные на углубление взаимопонимания и укрепление двусторонних отношений", — отметил он.

С основным докладом выступил генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа. Он обозначил стратегические векторы двустороннего взаимодействия в гуманитарной, экономической и информационной сферах. По его словам, в прошлом году объём торговли между Китаем и странами Центральной Азии достиг рекордных 94,8 миллиардов долларов США, а совокупные китайские инвестиции превысили 30 миллиардов долларов.

"Мы должны хорошо рассказывать живые истории сотрудничества Китая и Центральной Азии во всех сферах, создавая благоприятную информационную атмосферу для продвижения модернизации наших стран", — подчеркнул он.

Фу Хуа напомнил о позиции Председателя КНР Си Цзиньпина, который неоднократно подчёркивал: государства региона должны "поддерживать друг друга в выборе путей развития, соответствующих национальным условиям, сообща отвечать на вызовы и совместно обеспечивать безопасность и стабильность".

Он призвал медиа активнее освещать вклад стран региона в реализацию инициативы глобальной безопасности и продвижение новой концепции безопасности. По его словам, "Синьхуа" не только национальное агентство, но и мировой информационный игрок, выступающий в роли аналитического центра с китайской спецификой и инициатора диалога с центральноазиатскими СМИ.

Организаторы подчёркивают, что формат мероприятия способствует созданию атмосферы взаимопонимания и открытого диалога между странами, связанными историей Великого Шёлкового пути и объединёнными интересами в построении безопасного, устойчивого и взаимовыгодного будущего.