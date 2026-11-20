Лекарство должно выдаваться пациенту бесплатно, но оказывается на аптечной полке с ценником. Выявлять такие случаи в Казахстане помогает цифровая маркировка. Она позволяет проследить путь товара и проверить, законно ли он попал в продажу, передаёт BAQ.KZ.

Об этом рассказали на международном форуме Digital Tañba 2026 в Астане.

С момента запуска системы в стране сформировали более 9 млрд кодов маркировки. К ней подключились свыше 100 тысяч участников товарооборота. Сейчас обязательная маркировка действует для семи товарных групп.

Как находят нарушения

Каждый код помогает отслеживать движение товара. Это особенно важно для лекарств, которые государство закупает для бесплатного обеспечения пациентов.

Если такой препарат оказывается в коммерческой продаже, система помогает выявить нарушение.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова привела и другой пример – продукцию из дериватов сайгака. Маркировка позволяет проверить её происхождение и выявлять незаконный оборот.

При этом новые правила, подчеркнула она, не должны мешать предпринимателям.

«Для нас принципиально важно, чтобы маркировка не создавала дополнительных барьеров для бизнеса, а, наоборот, расширяла его возможности», – заявила Айжан Бижанова.

Проверить товар может и сам покупатель. Для этого есть приложение Naqty Ónim. Через него можно получить сведения о продукции и сообщить о возможном нарушении.

Что изменилось для бизнеса

Казахстанским компаниям стало проще отправлять маркированные товары в Россию.

Теперь российские коды маркировки можно получить через отечественную цифровую систему. Такая возможность предусмотрена для 19 товарных групп.

Это избавляет экспортёров от необходимости отдельно оформлять коды через российскую систему.

Что дальше

За время работы цифровой маркировки накопился большой объём данных. Теперь государство намерено использовать их не только для контроля товаров, но и для анализа рынка.

Об этом на форуме говорил помощник Президента Куанышбек Есекеев.

«Стратегическая перспектива цифровой маркировки определяется не столько дальнейшим расширением перечня товарных групп, сколько эффективностью использования государством данных, формируемых системой», – подчеркнул он.

Проще говоря, по этим данным государство сможет лучше понимать, какие товары и в каких объёмах обращаются на рынке.

Председатель правления «Казахтелекома» Багдат Мусин рассказал о технической стороне системы. Её планируют делать удобнее для бизнеса, в том числе упростить подключение и обмен данными с учётными программами предприятий.

На форуме также подписали соглашения о сотрудничестве с Союзом предпринимателей ADAL TAUAR и компанией Procter & Gamble.

Digital Tañba проходит в Астане второй год подряд при поддержке Министерства торговли и интеграции. В нём участвуют представители Казахстана, стран ЕАЭС, Узбекистана и Евросоюза.