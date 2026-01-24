Заместителями председателя Комиссии определены Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BAQ.KZ.

В состав Комиссии вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.

8 сентября 2025 года Президент в Послании народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" заявил о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта.

Председатель Конституционного Суда Эльвина Азимова отметила, что Глава государства инициировал создание однопалатного Парламента в нашей стране на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".