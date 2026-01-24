В Астане проходит первое заседание Комиссии по Конституционной реформе
Комиссию возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.
Заместителями председателя Комиссии определены Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BAQ.KZ.
В состав Комиссии вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.
8 сентября 2025 года Президент в Послании народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" заявил о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта.
Председатель Конституционного Суда Эльвина Азимова отметила, что Глава государства инициировал создание однопалатного Парламента в нашей стране на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".
"Как Вы знаете, с октября 2025 года работала рабочая группа по разработке парламентской реформы. В ее состав вошли известные юристы и эксперты, представители политических партий и общественных организаций. В течение этого периода рабочая группа тщательно изучала и систематизировала все предложения, а также проанализировала поступившие от граждан предложения.
Поступившие предложения граждан касались не только вопроса об однопалатном Парламенте. В этой связи Главой государства было принято решение о создании Комиссии по Конституционной реформе", - сказала она.
