В Астане проходит первый межрегиональный саммит в формате "Центральная Азия – Италия". В мероприятии участвуют главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передаёт BAQ.KZ.

"Для меня большая честь принимать вас в нашей столице, в Астане. Вы первая женщина во главе правительства Италии за всю её послевоенную историю. По общему признанию, вы являетесь выдающимся и, пожалуй, самым заметным политическим деятелем современности", — обратился Токаев к Джордже Мелони.

Президент также выразил признательность за участие Мелони в Astana International Forum и отметил позитивную реакцию политического и экспертного сообщества на её выступление.

"Мы обсудим важные вопросы в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, экология, транспорт, логистика, образование и наука. Уверен, предстоящие дискуссии будут конструктивными и приведут к конкретным решениям", — добавил Токаев.

По итогам саммита планируется подписание совместной декларации, охватывающей ключевые направления сотрудничества между Италией и странами Центральной Азии.