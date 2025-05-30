В Астане проходит первый саммит "Центральная Азия – Италия"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане проходит первый межрегиональный саммит в формате "Центральная Азия – Италия". В мероприятии участвуют главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передаёт BAQ.KZ.
"Для меня большая честь принимать вас в нашей столице, в Астане. Вы первая женщина во главе правительства Италии за всю её послевоенную историю. По общему признанию, вы являетесь выдающимся и, пожалуй, самым заметным политическим деятелем современности", — обратился Токаев к Джордже Мелони.
Президент также выразил признательность за участие Мелони в Astana International Forum и отметил позитивную реакцию политического и экспертного сообщества на её выступление.
"Мы обсудим важные вопросы в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, экология, транспорт, логистика, образование и наука. Уверен, предстоящие дискуссии будут конструктивными и приведут к конкретным решениям", — добавил Токаев.
По итогам саммита планируется подписание совместной декларации, охватывающей ключевые направления сотрудничества между Италией и странами Центральной Азии.
Самое читаемое