В Астане проходит выставка-ярмарка с участием более 100 актюбинских креаторов

В Астане начала работу культурно-креативная выставка-ярмарка Aqtobe Creative Days, организованная в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. В течение двух дней более 100 креаторов из Актюбинской области представят авторские изделия, творческие проекты и региональные бренды почти в 30 направлениях.

Мероприятие проходит на площадке Фонда развития креативных индустрий в пространстве Qazaq Creative Hub. Среди участников — ремесленники, дизайнеры, художники, творческие коллективы учреждений культуры, IT-специалисты и курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова.

На выставке представлены ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и шерсти, войлочные изделия, сырмаки, баскуры, национальные аксессуары и сувениры. Посетители также могут увидеть работу мастеров и принять участие в практических мастер-классах.

В программе запланированы занятия ювелира Болата Атыраубаева, мастера по валянию войлока Рабиги Испулатовой, ремесленника Еркосая Абилова и художника Кайрата Ногаева.

Отдельная часть мероприятия посвящена моде. Свои коллекции представили семь актюбинских дизайнеров и брендов, в том числе SAULEMAI COUTURE, Trumova Collection, SYRMAK, ULPAN SAN UI, MARKA и Azamat SAIN.

Дизайнеры сочетают традиционные казахские мотивы с современными тенденциями. Например, SYRMAK адаптирует традиционную стёганую одежду к свободным силуэтам oversize, а Trumova Collection использует национальные элементы в женских коллекциях. Бренды ULPAN и SAULEMAI также делают акцент на сочетании культурного наследия и современного дизайна.

На выставке можно познакомиться и с брендом Azamat SAIN, основанным в 2015 году. Он представил коллекцию детской одежды, уделяя внимание качеству материалов, деталям пошива и современному дизайну. Продукция бренда ранее демонстрировалась на зарубежных модных площадках.

Кроме того, посетителям доступна экспозиция, посвящённая творчеству казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Она знакомит с его международными достижениями, особенностями творчества и связью с родным регионом.

Технологическое направление представлено IT-разработками курсантов Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова. Литературную часть дополняет Book Market с книгами поэтов и писателей Актюбинской области, а также проектами, направленными на развитие культуры чтения.

В культурной программе также представлены анимационный фильм молодого писателя Алихана Жаксылыка, посвящённый Актюбинской области, и инклюзивный спектакль «Времена года» Актюбинского областного театра кукол «Алакай», ориентированный на детей с особыми потребностями.

Музыкальную программу составляют выступления креативного проекта SherTer, концерт проекта талантливой молодёжи «Жеребе life» и творческий вечер молодого композитора и креатора Серика Закарии.

Сегодня в Актюбинской области работают более 3 тысяч сотрудников сферы культуры. Выставка-ярмарка Aqtobe Creative Days призвана представить их творческий потенциал широкой аудитории, поддержать региональные бренды и авторские проекты.

Мероприятие объединяет традиционные ремёсла, моду, литературу, театр, музыку и IT, демонстрируя, как культурное наследие Казахстана становится частью современной креативной индустрии.