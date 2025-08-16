В Астане проходит ярмарка сельхозпродукции и изделий народного ремесла Согдийской области Таджикистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

На прилавках представлено свыше тысячи тонн продукции: свежие фрукты и овощи, орехи, сухофрукты и бахчевые культуры. Помимо этого, гости могут приобрести уникальные изделия ручной работы, отражающие традиции таджикских мастеров.

Особое внимание уделено и национальной кухне. Для посетителей ежедневно готовят около тонны плова в десяти казанах, в шести тандырах выпекают более пяти тысяч лепёшек и самсы.

Программа мероприятия включает и концерт с участием артистов и творческих коллективов из Таджикистана.

Организаторы отмечают, что главная цель ярмарки — укрепление культурных и экономических связей между Казахстаном и Таджикистаном, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

"Это не просто рынок, а настоящее культурное событие. Атмосфера здесь настолько яркая, что действительно ощущаешь себя на восточном базаре", - рассказала одна из посетительниц.

Ярмарка будет работать 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на площадке у ледового дворца "Барыс Арена" (проспект Туран, 57).