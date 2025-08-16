В Астане проходит ярмарка продукции и ремесел из Таджикистана
Программа мероприятия включает и концерт с участием артистов и творческих коллективов из Таджикистана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане проходит ярмарка сельхозпродукции и изделий народного ремесла Согдийской области Таджикистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.
На прилавках представлено свыше тысячи тонн продукции: свежие фрукты и овощи, орехи, сухофрукты и бахчевые культуры. Помимо этого, гости могут приобрести уникальные изделия ручной работы, отражающие традиции таджикских мастеров.
Особое внимание уделено и национальной кухне. Для посетителей ежедневно готовят около тонны плова в десяти казанах, в шести тандырах выпекают более пяти тысяч лепёшек и самсы.
Программа мероприятия включает и концерт с участием артистов и творческих коллективов из Таджикистана.
Организаторы отмечают, что главная цель ярмарки — укрепление культурных и экономических связей между Казахстаном и Таджикистаном, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
"Это не просто рынок, а настоящее культурное событие. Атмосфера здесь настолько яркая, что действительно ощущаешь себя на восточном базаре", - рассказала одна из посетительниц.
Ярмарка будет работать 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на площадке у ледового дворца "Барыс Арена" (проспект Туран, 57).
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Корова забодала ребенка на песочнице в Павлодарской области