В столице стартовал месячник по противодействию наркопреступности, который проводится департаментом полиции Астаны при координации прокуратуры. В его рамках правоохранительные органы реализуют сразу несколько оперативно-профилактических мероприятий, среди которых – "Правопорядок" и "Участок", передаёт BAQ.KZ.

Как пояснил начальник управления местной полицейской службы ДП Астаны полковник Ержан Адильбеков, внимание уделяется проверке подучетных лиц, обходам жилых массивов, контролю за съемными квартирами и владельцами охотничьего оружия. Кроме того, активно охраняется общественный порядок в парках, скверах и на улицах города.

К обеспечению безопасности привлечены около 500 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащие Нацгвардии. Они следят за нарушениями правил парковки, действиями водителей автомобилей с громкими глушителями, а также за поведением пешеходов, пользователей мопедов и электросамокатов.

"Наиболее частые нарушения со стороны самокатчиков – езда вдвоем, перевозка грузов, проезд на красный свет без спешивания, а также оставленные на тротуарах самокаты. В таких случаях техника эвакуируется на специализированную стоянку, а нарушители привлекаются к ответственности", – отметил Адильбеков.

По информации административной полиции, только за последний месяц на кикшеринговые компании было заведено более 30 административных производств.

К мероприятиям подключились и волонтеры молодежного движения "Астана жастары". По словам координатора Индиры Маремовой, подростки участвуют в рейдах добровольно, а наиболее активные из них получают благодарственные письма и рекомендации от полиции, что в дальнейшем может помочь при поступлении в зарубежные вузы.

Рейды будут проводиться по всему городу ежедневно до 01:00. Акция "Правопорядок" проводится в Астане минимум дважды в квартал.