В Астане произошел пожар в 12-этажном доме: эвакуированы 10 человек
Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 17:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: МЧС РК
В Астане произошел пожар в 12-этажном жилом доме, расположенном в Есильском районе по улице Бухар Жырау, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, первые пожарные подразделения, прибывшие на место, обнаружили густой дым из квартиры на седьмом этаже.
Спасатели оперативно приступили к тушению пожара, подав огнетушащие стволы, а также начали эвакуацию жильцов.
В результате происшествия с верхних этажей здания были эвакуированы 10 человек.
Позже стало известно, что пожар полностью ликвидирован. По уточненной информации, в квартире загорелись бытовая техника, домашние вещи и мебель на кухне.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
