В Астане в районе Нура на проспекте Туран произошло возгорание на территории строящегося объекта. Об этом сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано. Также огнеборцами была снята угроза распространения огня на соседний контейнер", - сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.