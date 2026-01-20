В Астане произошёл пожар на территории строящегося объекта
Причина возгорания устанавливается.
Вчера, 23:30
124Фото: МЧС РК
В Астане в районе Нура на проспекте Туран произошло возгорание на территории строящегося объекта. Об этом сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано. Также огнеборцами была снята угроза распространения огня на соседний контейнер", - сообщили в ведомстве.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
