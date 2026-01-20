  • 21 Января, 00:18

В Астане произошёл пожар на территории строящегося объекта

Причина возгорания устанавливается.

Вчера, 23:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
124
Фото: МЧС РК

В Астане в районе Нура на проспекте Туран произошло возгорание на территории строящегося объекта. Об этом сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано. Также огнеборцами была снята угроза распространения огня на соседний контейнер", - сообщили в ведомстве. 

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Самое читаемое

Наверх