В Астане прокуратура выявила незаконные отказы по земле
Раскрыты махинации с земельными участками в Астане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура столицы продолжает работу по надзору за реализацией инвестиционных проектов и выявляет системные нарушения, мешающие развитию бизнеса, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в надзорном органе, при анализе ситуации были зафиксированы случаи, когда уполномоченные органы согласовывали земельные участки с отклонением от утвержденных проектов детальной планировки (ПДП).
В результате таких ошибок инвесторы, уже приступившие к реализации своих проектов, сталкивались с невозможностью получить одобрение на использование земли по назначению. Главная причина — несоответствие между фактическим использованием участка и тем, что указано в ПДП.
Яркий пример — случай с проектом казахско-немецкой школы на 600 учащихся и созданием 82 рабочих мест. Инвестору был согласован участок, однако при попытке оформить документы он получил пять отказов. Причина — по действующему ПДП на этой территории должен находиться торговый центр, а не образовательное учреждение. Стоимость проекта — 4,5 миллиарда тенге.
Благодаря вмешательству прокуратуры района "Сарайшық" четырем инвесторам удалось получить участки под реализацию проектов общей стоимостью 7,5 миллиарда тенге. В их числе — строительство социально значимых объектов.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Новые банкноты вводятся в обращение в Казахстане: Нацбанк назвал даты
- Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина
- МИД Казахстана опроверг слухи о задержании министра Мурата Нуртлеу