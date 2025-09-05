Прокуратура столицы продолжает работу по надзору за реализацией инвестиционных проектов и выявляет системные нарушения, мешающие развитию бизнеса, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, при анализе ситуации были зафиксированы случаи, когда уполномоченные органы согласовывали земельные участки с отклонением от утвержденных проектов детальной планировки (ПДП).

В результате таких ошибок инвесторы, уже приступившие к реализации своих проектов, сталкивались с невозможностью получить одобрение на использование земли по назначению. Главная причина — несоответствие между фактическим использованием участка и тем, что указано в ПДП.

Яркий пример — случай с проектом казахско-немецкой школы на 600 учащихся и созданием 82 рабочих мест. Инвестору был согласован участок, однако при попытке оформить документы он получил пять отказов. Причина — по действующему ПДП на этой территории должен находиться торговый центр, а не образовательное учреждение. Стоимость проекта — 4,5 миллиарда тенге.

Благодаря вмешательству прокуратуры района "Сарайшық" четырем инвесторам удалось получить участки под реализацию проектов общей стоимостью 7,5 миллиарда тенге. В их числе — строительство социально значимых объектов.