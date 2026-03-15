В Астане в торгово-развлекательном центре Хан Шатыр прошел национальный спортивный фестиваль Tartys Fest , сообщает BAQ.kz со ссылкой на столичный акимат.

Мероприятие направлено на популяризацию национальных игр и развитие массового спорта. Фестиваль организовало городское управление физической культуры и спорта при поддержке акимата столицы.

По словам заместителя руководителя городской дирекции по проведению спортивных мероприятий Ержигит Осербай, в этом году фестиваль проходит в рамках Года искусственного интеллекта, объявленного Президентом Касым-Жомарт Токаев.

Во время фестиваля жители города приняли участие в соревнованиях по подтягиванию на турнике, поднятию барана и игре Тогызкумалак с использованием элементов искусственного интеллекта. Победители и призеры получили ценные призы.

Также прошли соревнования по перетягиванию каната — одной из старейших национальных игр. В них участвовали как жители города, так и профессиональные спортсмены.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают популяризировать здоровый образ жизни, развивать национальные традиции и создавать условия для активного отдыха горожан.