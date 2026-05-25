В Астане прошел OQY BOOK FEST - фестиваль для тех, кто любит читать

В Астане прошёл OQY BOOK FEST - один из самых заметных книжных фестивалей столицы, передает BAQ.kz со ссылкой на El.kz.

Фестиваль собрал читателей разных возрастов - одни приходили за новыми книгами, другие за живым общением, а кто-то просто хотел вновь почувствовать ту особую атмосферу, которая бывает только там, где много литературы и людей, искренне увлечённых чтением.

Книги здесь не только покупали, но и обменивали

Самой оживлённой площадкой фестиваля стала зона буккроссинга. Гости приносили свои книги и бесплатно обменивали их на другие. Кто-то оставлял давно прочитанную классику, кто-то - современные романы, а взамен находил совершенно новые истории.

Для многих посетителей именно эта часть фестиваля стала особенной - без формальностей и покупок, только живой обмен книгами и впечатлениями.

Одна из гостей фестиваля Нурсая Рахметкали рассказала, что узнала о мероприятии через социальные сети и решила прийти ради атмосферы и общения.

"Я встретила здесь новых знакомых, обменяла свои книги “Грозовой перевал” и “Ход королевы” на другие. Эти книги мне было тяжело читать, а здесь можно бесплатно найти что-то новое для себя - это очень радует", - поделилась она.

Фестиваль превратился в большое литературное пространство

OQY BOOK FEST давно перестал быть просто книжной ярмаркой.

На площадках фестиваля проходили презентации новых книг, открытые обсуждения, встречи с авторами и разговоры о современной литературе.

На сценах выступали писатели разных жанров - от фэнтези и подростковой прозы до научной фантастики и современной литературы.

Среди участников были Вилл Нокс, Дана Найдер, Артём Уразимбетов и Мая Сара.

Писательница Вилл Нокс рассказала, что в своих книгах старается создавать не идеальных героев, а живых людей - со страхами, ошибками и внутренними переживаниями.

"Мне важно, чтобы читатель видел в героях настоящих людей. Тогда история становится ближе и честнее", - отметила автор.

От бумажных страниц до цифровой библиотеки

Во время фестиваля работала и большая книжная ярмарка, где можно было приобрести произведения казахстанских и зарубежных авторов, познакомиться с новинками издательств и получить автографы писателей.

Особое внимание посетителей привлекла цифровая библиотека ADEBIPORTAL.KZ.

Платформа объединяет тысячи электронных и аудиокниг на казахском языке. Гости фестиваля могли послушать произведения современных авторов, познакомиться с литературными проектами и посмотреть интервью с писателями.

Говорили и о книгах, которые читает страна

В рамках OQY BOOK FEST также представили проект "Ұлт оқитын 100 кітап", инициированный Президентом Касым-Жомарт Токаев.

В список вошли произведения, выбранные по итогам общенационального опроса. Проект направлен на развитие культуры чтения и популяризацию казахстанской литературы.

Участники фестиваля отмечали, что OQY BOOK FEST - это не только про книги.

Для многих это пространство живого общения, новых знакомств и возможности поговорить о литературе не в интернете, а лицом к лицу.

Именно эта спокойная, открытая и немного домашняя атмосфера, по словам гостей, делает книжные фестивали по-настоящему особенными.