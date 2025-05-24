В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Республики Казахстан, Национальной гвардии, других силовых структур, депутаты Парламента и члены общественных организаций, передает BAQ.KZ.

В рамках форума были отмечены матери солдат, добросовестно проходящих службу перед Родиной. Награды матерям военнослужащих войск правопорядка вручил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов.

На сцене матерей ожидал еще один приятный сюрприз – встреча с сыновьями, проходящими службу в различных регионах страны. По словам организаторов, солдаты были награждены грамотами и 10-дневным отпуском правами заместителя министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией. Некоторые матери не сдерживали слез радости.

– Я служу в воинской части 5573 Национальной гвардии. Хочу выразить огромную благодарность организаторам и командованию за сегодняшний праздник, – сказал рядовой Владимир Анисимов.

Свою благодарность выразил и другой образцовый солдат – рядовой Адиль Байпаков:

– Я очень рад видеть свою маму. Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Спасибо командованию за высокую оценку моей службы, – отметил он.

Праздничное мероприятие продолжилось концертом, подготовленным ансамблем песни и танца Национальной гвардии и творческими коллективами других силовых структур.