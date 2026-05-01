В Астане прошла экологическая акция «Мөлдір бұлақ»

В столице состоялась экологическая акция «Мөлдір бұлақ», организованная в рамках республиканской концепции «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Основной целью мероприятия стало выявление и очистка родников, а также формирование экологической культуры в обществе, передает BAQ.KZ.

К экологической акции присоединились сотрудники ТОО «Астана Тазалық» и волонтёры – по 50 человек с каждой стороны. В общей сложности 100 участников объединили усилия ради сохранения чистоты природы.

В ходе мероприятия участники очистили территорию протяжённостью 3 километра и привели в порядок прилегающую к реке зону. В процессе уборки из воды было извлечено 57 стеклянных банок, одно велосипедное колесо, более 5 500 окурков, а также значительное количество бытового мусора – пластиковые бутылки, пакеты, бумажные отходы и другие.

Проведённая акция стала наглядным примером конкретных действий по охране окружающей среды и бережному отношению к природным ресурсам.

Стоит отметить, что в Казахстане активно развивается волонтёрское движение. За последние годы число добровольцев значительно выросло – сегодня сотни тысяч граждан принимают участие в социальных и экологических инициативах.

Акция «Мөлдір бұлақ» – это не только уборка территории, но и яркое проявление гражданской ответственности и общественного единства. Подобные мероприятия способствуют повышению экологической осознанности и вовлечению жителей в общее дело сохранения природы.