На территории монумента-музея Сакена Сейфуллина в Астане состоялась масштабная уборка в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан". В мероприятии участвовали около 30 человек, среди них сотрудники музея, специалисты Центра по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, а также студенты колледжа ГКП на ПХВ "Сервис и Туризм", передаёт BAQ.KZ

Участники акции очистили территорию от мусора, привели в порядок пешеходные дорожки, убрали опавшую листву, обрезали сухие ветки и навели чистоту на прилегающих площадках. Особое внимание уделялось сохранению исторической и культурной ценности объекта, поскольку ухоженная территория влияет на восприятие памятника и формирует положительное впечатление о культурном наследии страны.

Подобные инициативы, как отмечают организаторы, выполняют не только практическую роль, но и важную воспитательную функцию. Они способствуют формированию у молодежи чувства ответственности за окружающую среду, приучают к уважению истории, традиций и национальных ценностей. Студенты, участвующие в акции, получают опыт коллективной работы и бережного отношения к памятникам культуры.

"Проведение подобных акций важно для воспитания экологической культуры, патриторического сознания и чувства личной ответственности у молодежи. Участие помогает молодому поколению понять важность сохранения культурного наследия и формирует устойчивые ценности, необходимые для поддержки чистоты и порядка в городское среде", — подчеркивает значимость методист музея имени Сакена Сейфуллина Алуа Токтарбаева.

По завершению уборки участники сделали общую фотографию и обсудили дальнейшние совместные инициативы по благоустройству исторически значимых мест Астаны. Они выразили готовность продолжать работу, отмечая, что даже небольшие совместные усилия имеют значение для сохранения культурного наследия города.