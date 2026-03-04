В столичном Конгресс-центре EXPO состоялась встреча женщин-лидеров под девизом «Әйел әлемі – ел тағдырына жауапкершілік». В мероприятии приняли участие около тысячи женщин со всех регионов Казахстана — представители образования, здравоохранения, предпринимательства, науки, гражданского сектора и социальной сферы, передает BAQ.kz.

На форуме выступили Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. Участники обсудили предстоящий референдум 15 марта по принятию новой Конституции.

Ерлан Кошанов отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание гендерной политике и роли женщин в обществе. По его словам, именно такие качества, как забота о человеке, внимание к судьбе семьи и ответственность за будущее детей, формируют нравственный фундамент государства.

Говоря о значении образования и развитии общества, спикер Мажилиса подчеркнул:

«Президент не раз отмечал, что каждый должен стремиться к знаниям и личному развитию. Именно эти жизненные взгляды Касым-Жомарта Токаева созвучны идеологии новой Конституции. В ней закрепляется путь страны к образованному и прогрессивному обществу. Его главным богатством станет человеческий капитал и светлые умы молодежи. Простыми словами, это значит, что наши дети и внуки будут с самого детства понимать глубокую ценность образования, стремиться к знаниям, высокой культуре. Наверное, это и есть заветная мечта Президента, которая теперь станет стержнем всей Конституции».

Также Ерлан Кошанов отметил активную работу Женского крыла партии «AMANAT», которое за последние годы реализовало ряд инициатив, направленных на поддержку женщин, защиту детей и укрепление семейных ценностей. Среди них проекты «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Tomiris», «Бақытты отбасы» и «Кедергісіз келешек».

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что проект новой Конституции сохраняет социальный характер государства. По ее словам, участие в референдуме важно для обеспечения будущего страны и благополучия подрастающего поколения.

Участники форума также отметили значимость закрепления в Основном законе норм о защите персональных данных, развитии науки и образования, поддержке медицинских работников, укреплении института семьи, защите материнства и детства, а также развитии инклюзивного образования и волонтерства.

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев.