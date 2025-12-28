В столице провели профилактический рейд, в рамках которого полиции и волонтёры проверили торговые точки на предмет незаконной продажи насвая, вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним, передает BAQ.KZ. Проверки охватили более 20 магазинов и торговых объектов. В этот раз запрещённой продукции не выявили, однако с продавцами и предпринимателями провели разъяснительные беседы о действующем запрете и ответственности за его нарушение.

В акимате подчёркивают, что такие рейды направлены прежде всего на защиту детей и подростков. Власти напомнили, что в Казахстане запрещены ввоз, производство и продажа вейпов и жидкостей к ним, а за нарушения предусмотрена уголовная ответственность. С начала 2025 года в районе Байконыр Астаны проведено 59 подобных рейдов, в ходе которых выявлено 63 факта продажи насвая и наложены штрафы на сумму более 3 млн тенге. Профилактические мероприятия будут продолжены.