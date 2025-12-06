В Астане в центре Koktal Junior Hall состоялись семейные соревнования "Отец и сын – в одном строю", передает BAQ.KZ. Мероприятие, приуроченное ко Дню Независимости, было направлено на укрепление патриотических ценностей, семейных отношений и преемственности поколений.

В турнире приняли участие воспитанники центра, их отцы, а также военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. Участники были разделены на пять команд и соревновались в силе и ловкости, а также демонстрировали навыки гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи. Испытания включали элементы строевой подготовки, эстафеты и практические задания, требующие слаженности и взаимоподдержки внутри команды.

По словам директора КГУ "Учебно-методический центр дополнительного образования для детей" акимата Астаны Дидара Байтасова, в стране по поручению Президента реализуется государственная программа по воспитанию "Адал азамат", охватывающая школы, детские сады, колледжи и организации дополнительного образования. Одно из её ключевых направлений — "Тәуелсіздік пен отаншылдық", в рамках которого и проводится данное мероприятие.

"У нас по стране в шести регионах реализуется государственный проект ваучерного финансирования дополнительного образования. В этом проекте участвуют шесть регионов, в том числе Астана. В рамках этого проекта частные организации получают финансирование, то есть ваучерное финансирование в рамках государственного заказа. На этом мероприятии принимали участие дети, которые в рамках ваучерного финансирования получают услуги дополнительного образования бесплатно, за счёт государства, и их родители. Вместе с тем были привлечены бойцы военной части, которые вместе с ними приняли участие в мероприятии", – рассказал Дидар Байтасов.

Он подчеркнул, что участие в семейных соревнованиях стало для ребят не просто спортивным испытанием, а важным воспитательным опытом. Атмосферу мероприятия усилило присутствие военнослужащих, которые вышли на площадку вместе с детьми и их отцами, выступая для них живым примером служения стране.

"Я думаю, когда дети стоят в одном ряду с военнослужащими, они по-настоящему могут почувствовать себя защитниками нашей Родины. Подобные встречи – это не только про спорт, но и про закалку характера. Такие мероприятия с участием бойцов правоохранительных органов помогают детям стать более собранными, смелыми, учат дисциплине, взаимовыручке и, конечно, укрепляют чувство патриотизма", – сказал Байтасов.

Соревнование проводится уже второй год, и в дальнейшем его планируют закрепить в качестве постоянной традиции. В будущем формат намерены развивать: увеличивать количество участников и привлекать новые команды, сохраняя ключевую идею преемственности поколений и совместного участия отцов, детей и военнослужащих.

По итогам соревнований все команды и участники были награждены грамотами и памятными подарками, а военнослужащим и представителям организаторов вручили благодарственные письма. Завершилось мероприятие общим фотографированием и неформальным общением, где участники делились впечатлениями и выразили надежду на продолжение таких встреч.