В Центральном парке Астаны прошёл велопробег для пенсионеров, направленный на сохранение экологической культуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В мероприятии приняли участие около 20 членов клуба Super Velo Star Центра активного долголетия района Байконыр. Участники, ведущие здоровый образ жизни, преодолели дистанцию в 5 километров под девизом "Таза Қазақстан – Таза қала".

Организатор велопробега Бахыт Байманова рассказала:

"Наше мероприятие призвано бережно относиться к природе и отказаться от моторизованного транспорта и перейти на велосипед. Я уверен, что этим мы немного уменьшим загрязнение окружающей среды. Главная особенность нашей спортивной акции — победитель не определяется. Самое главное — призвать пожилых граждан вести здоровый образ жизни".

По словам Бахыт Баймановой, подобное мероприятие проводится уже третий раз с начала лета.

Один из участников велопробега Кентай Алдырбай поделился своим настроением:

"Нельзя опускать руки, жалуясь на старость. Все напрямую зависит от ваших действий. Например, я участвую в танцах, хоре и велопробегах в Центре активного долголетия. Я уверен, что в дальнейшем наши ряды пополнят и другие пенсионеры".

Спортивный праздник завершился тёплыми пожеланиями, после чего участники с хорошим настроем и приятными впечатлениями отправились домой.