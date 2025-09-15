В Астане прошёл экологический велопробег для пенсионеров
В Центральном парке Астаны пенсионеры устроили яркий велопробег под девизом "Таза Қазақстан – Таза қала".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Центральном парке Астаны прошёл велопробег для пенсионеров, направленный на сохранение экологической культуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В мероприятии приняли участие около 20 членов клуба Super Velo Star Центра активного долголетия района Байконыр. Участники, ведущие здоровый образ жизни, преодолели дистанцию в 5 километров под девизом "Таза Қазақстан – Таза қала".
Организатор велопробега Бахыт Байманова рассказала:
"Наше мероприятие призвано бережно относиться к природе и отказаться от моторизованного транспорта и перейти на велосипед. Я уверен, что этим мы немного уменьшим загрязнение окружающей среды. Главная особенность нашей спортивной акции — победитель не определяется. Самое главное — призвать пожилых граждан вести здоровый образ жизни".
По словам Бахыт Баймановой, подобное мероприятие проводится уже третий раз с начала лета.
Один из участников велопробега Кентай Алдырбай поделился своим настроением:
"Нельзя опускать руки, жалуясь на старость. Все напрямую зависит от ваших действий. Например, я участвую в танцах, хоре и велопробегах в Центре активного долголетия. Я уверен, что в дальнейшем наши ряды пополнят и другие пенсионеры".
Спортивный праздник завершился тёплыми пожеланиями, после чего участники с хорошим настроем и приятными впечатлениями отправились домой.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле