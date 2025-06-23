Более 500 человек приняли участие в массовом велопробеге, прошедшем в Астане в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. Событие объединило жителей и гостей столицы, желающих не только активно провести время, но и напомнить обществу о важности заботы об окружающей среде.

Стартовав на кольцевой велодорожке в направлении города Косшы, участники преодолели дистанцию в 25 километров и финишировали в парке "Зелёный пояс" в жилом массиве Уркер (Ильинка). Вместо традиционного финишного фото и отдыха на траве, многие остались, чтобы присоединиться к уборке территории - и внести личный вклад в чистоту столицы.

"Это не гонка. Здесь важна не скорость, а участие и неравнодушие. Очень радует, что люди не просто доехали до финиша, а остались помогать - это и есть суть акции", - подчеркнул Ержигит Усербай, заместитель руководителя столичной Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий.

Символом мероприятия стал самый юный участник - 7-летний Али, который приехал на велопробег вместе с отцом. Несмотря на возраст, мальчик уверенно преодолел всю дистанцию. "Мы с папой часто катаемся, это наше любимое занятие! Я совсем не устал, и здесь было весело — столько людей, столько велосипедов!" - рассказал Али, не скрывая радости.

Организатором велопробега выступило Управление физической культуры и спорта Астаны. Главная цель - популяризация экологичного транспорта, привлечение внимания к проблемам экологии и формирование культуры ответственного отношения к природе.

"Таза Қазақстан" - это не просто уборка, это движение за чистое и осознанное будущее. И такие события, как велопробег, доказывают: позитивные перемены начинаются с простых шагов - или с педалей.