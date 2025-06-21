21 июня 2025 года в честь Дня работников средств массовой информации в коворкинг-пространстве Spaces состоялся шахматный турнир QAZCONTENT OPEN 2025, организованный Федерацией шахмат Казахстана, АО "Qazcontent" и Фондом устойчивого развития образования, передаёт BAQ.KZ.

В соревнованиях приняли участие более 40 представителей казахстанских СМИ — журналисты печатных, телевизионных, радио- и интернет-изданий, блогеры. Турнир проходил в формате блиц-игры по швейцарской системе в 7 туров. Полуфиналы и финалы были проведены по системе нокаут.

Победителями турнира стали:

1 место — Омаров Рустем (познавательно-развлекательный портал El.kz)

2 место — Салыкбаев Нурлан (телеканал "Qazaqstan")

3 место — Ермуханов Мерей (блогер)

Так же номинация "Лучшего инфлюенсера" было присуждено блогеру Сергей Хван.

Награду за активное участие получил редактор телеканала "Qazaqstan" Ляззат Тушкенова.

Среди участников — представители таких медиа, как телеканал "Хабар", "Qazsport", "Informburo", "Tengrinews.kz", "Литер", "Егемен Қазақстан" и других ведущих изданий страны.

Турнир стал не только спортивным соревнованием, но и площадкой для профессионального общения в интеллектуальной и дружеской атмосфере.

"Шахматы тренируют память, стратегическое и критическое мышление — навыки, которые особенно востребованы в профессии журналиста. Партия в блиц-формате учит работать в условиях жёстких дедлайнов так же, как и новостная редакция. Медиахолдинг "Qazcontent" рад поддержать такие интеллектуальные инициативы в медиасреде и стать частью этого события", - сказал руководитель дирекции креативного контента АО "Qazcontent" Жандос Смайлов.

По завершении турнира победители и призёры были награждены дипломами и денежными сертификатами. Все участники отметили высокий уровень организации мероприятия и выразили благодарность организаторам за тёплый приём и атмосферу неформального общения.

Автор фото: Арман Мухатов