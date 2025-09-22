В рамках экологической акции "Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка" столичные волонтёры и сотрудники Министерства обороны провели биологическую очистку озера Малый Талдыколь, передает BAQ.KZ.

Работы выполнялись с использованием безопасных казахстанских биопрепаратов на основе штаммов Bacillus, специально адаптированных в лабораторных условиях.

"Сейчас ведётся работа на участке №5. Процесс требует регулярного внесения биопрепаратов, санитарных мероприятий и постоянного мониторинга состояния воды. Весной водоём покрывался цветущей пленкой и находился в стадии активного разложения, однако благодаря современным технологиям уже видны положительные результаты", — сообщил главный специалист Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Рашид Айдар.

Для очистки озера применяются два вида биопрепаратов: жидкий концентрат для верхних слоёв воды и био-шарики, которые оседают на дно и разлагают органические отходы. Кроме того, глина в составе препаратов адсорбирует токсичные вещества, пояснила заведующая лаборатории ТОО "Научно-аналитический центр "Биомедпрепарат" Диана Джунусова.

Эколог-волонтёр Рустам Туманбаев отметил важность таких инициатив для жителей города: "Малый Талдыколь — уникальный природный объект, за которым нужно ухаживать. Призываю всех жителей Астаны участвовать в подобных акциях".