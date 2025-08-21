В Астане на участках №5 и №7 озера Малый Талдыколь состоялась масштабная экологическая акция, проведенная в рамках республиканской кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Мероприятие было направлено на биологическую очистку водоема и его восстановление. В акции приняли участие волонтеры, жители близлежащих жилых комплексов, экологи, активисты и специалисты городского Управления охраны окружающей среды и природопользования.

Одним из ключевых этапов акции стало запускание ЭМ-шаров — глиняных шариков, содержащих эффективные микроорганизмы. Эти шарики, насышенные полезными бактериями и питательными веществами, при попадании на дно водоема начинают постепенно растворяться, обеспечивая долгосрочную очистку и восстановление биобаланса. Работы также включали уборку избыточных водорослей и мусора вдоль прибрежной линии.

Экологическая акция стала частью комплексной программы по восстановлению озера Малый Талдыколь, которая началась в 2025 году. Основная цель работы — улучшить экологическую обстановку водоема, снизить уровень загрязнений и восстановить природное равновесие. Важным аспектом мероприятия является также формирование культуры бережного отношения к природе среди жителей столицы.