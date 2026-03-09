Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров проверил готовность столичных комиссий к проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

В составе делегации также были секретарь Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов, члены ЦКР Азамат Айманакумов, Михаил Бортник, Асель Жанабилова, также сотрудники аппарата комиссии.

На участках референдума № 315, 317 созданы все необходимые условия для комфортного и беспрепятственного голосования жителей столицы, а также граждан, которые будут находиться в эти дни в Астане и смогут проголосовать по открепительным удостоверениям.

На информационных стендах участков размещена справочная информация о составе комиссий, а также адреса и контактные данные вышестоящих комиссий, судов, органов прокуратуры и правоохранительных органов. Перед голосованием участники референдума могут здесь же ознакомиться с образцами бюллетеней, текстом проекта новой Конституции Республики Казахстан и правилами поведения в помещении для голосования.

В целях обеспечения доступности участия в голосовании на участках созданы условия, предусмотренные законодательством для граждан с инвалидностью. В частности, подготовлены трафареты для бюллетеней со шрифтом Брайля, оборудованы специальные кабины для тайного голосования, адаптированные для граждан, передвигающихся на инвалидных колясках. Кроме того, организованы информационные уголки, оснащённые компьютером, увеличительной лупой и дополнительным освещением.

На участках предусмотрена возможность ознакомиться не только с текстовой, но и с аудиоверсией проекта новой Конституции на казахском и русском языках.

В стране продолжается активная информационно-разъяснительная работа по подготовке республиканского референдума с использованием различных коммуникационных площадок и цифровых сервисов.

Граждане могут узнать свой участок для голосования через мобильное приложение eGov Mobile, приложения банков второго уровня, посредством SMS-уведомлений операторов связи, а также через сервис «Найдите свой избирательный участок по ИИН». Информацию также можно уточнить в Call-центрах акиматов по месту жительства, номера которых размещены на официальных интернет-ресурсах.

Кроме того, по поручению Председателя Центральной комиссии референдума участковые комиссии усиливают адресное информирование граждан - в ходе подворовых обходов участникам референдума вручаются именные приглашения с QR-кодом, по которому также можно получить информацию о своём участке для голосования.

Подводя итоги осмотра, Нурлан Абдиров подчеркнул, что основной приоритет - обеспечить на каждом участке все предусмотренные законодательством условия для свободного, открытого и беспрепятственного волеизъявления граждан.

В ходе визита также прошло совещание по вопросам координации действий государственных органов в период подготовки и проведения референдума. В нём приняли участие руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, а также председатели территориальных комиссий референдума.

Представители акиматов сообщили о завершении актуализации списков участников референдума и степени готовности участков к проведению голосования, включая обеспечение электро- и теплоснабжения, связи и интернета. Правоохранительные органы, в свою очередь, доложили о принимаемых мерах по обеспечению законности, общественного порядка и защите электоральных прав граждан.

Особое внимание уделяется подготовке членов участковых комиссий. В этой связи реализуется третий этап обучения по каскадной модели. В рамках визита состоялся обучающий семинар для руководителей территориальных и участковых комиссий. Обучение началось с входного тестирования, позволившего определить уровень подготовки участников.

В ходе занятий участники отработали практические навыки работы со списками граждан, имеющих право голоса, выполнили тренировочные упражнения в условиях, приближённых к процессу голосования, а также рассмотрели вопросы оформления документации и обеспечения условий для лиц с инвалидностью. По итогам семинара члены комиссий получили практические рекомендации по организации работы на участках.