Рак шейки матки остаётся одной из самых серьёзных угроз женскому здоровью как в Казахстане, так и во всём мире, передает BAQ.KZ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в нашей стране ежедневно более пяти женщин впервые слышат этот диагноз, и каждый день две казахстанки погибают от заболевания. Рак шейки матки занимает второе место среди онкологических заболеваний у женщин, уступая лишь раку молочной железы.

Эти данные были озвучены на брифинге в Службе коммуникаций Астаны руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаевой, заместителем руководителя Управления общественного здравоохранения Гульназ Досмырзаевой и главным внештатным детским гинекологом столицы Натальей Мунько.

С сентября 2024 года в Казахстане стартовала вакцинация девочек против вируса папилломы человека. ВПЧ является чрезвычайно распространённым — его носителями являются до 80% населения планеты. При этом эффективного лечения, полностью устраняющего вирус из организма, не существует. Врачи подчёркивают, что единственной проверенной мерой профилактики остаётся вакцинация.

Для иммунизации используется четырёхвалентная вакцина "Гардасил" (США), защищающая от типов ВПЧ 6, 11, 16 и 18. Препарат имеет более чем 15-летнюю доказательную базу безопасности и эффективности, подтверждённую международными исследованиями.

Кампания вакцинации в Астане началась 20 сентября 2024 года и проводится в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Иммунизацией охватываются девочки в возрасте 11–13 лет, а также проводится навёрстывающая вакцинация по заявлениям родителей.

По итогам 10 месяцев 2025 года первую дозу получили 5572 девочки, включая 4457 девочек 11 лет — это составляет 36,5% от целевой группы. Вторую дозу, введение которой стартовало в апреле 2025 года, получили 6925 девочек, из них 4186 — в возрасте 11 лет. Охват составил 34,3%.

Эксперты подчёркивают, что вакцинацию важно проводить заранее — в возрасте 9–14 лет, когда организм формирует максимально сильный иммунный ответ.

"Вирус папилломы человека передаётся не только половым путём, но и через кожу, слизистые, а иногда — от матери к ребёнку. Поэтому защита должна быть обеспечена вовремя. Прививка против ВПЧ — важная мера, которая защищает здоровье девочек на многие годы", — отметила Айгуль Шагалтаева.