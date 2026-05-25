В Астане пройдет AI-фестиваль с призовым фондом в 1 млн долларов

Международный конкурс AI-фильмов Astana AI Film Festival начал прием заявок от креаторов со всего мира, передает корреспондент BAQ.KZ.

Подать заявку на участие можно через официальную платформу фестиваля – сайт aaiff.ai.

Концепцию проекта, конкурсную программу и этапы запуска фестиваля представили на пресс-конференции в Астане.

Конкурс пройдет по двум секциям

По словам организатора фестиваля Алмас Жали, конкурсная программа включает две секции. Одна из них – основная, посвященная теме «The future worth living in» («Будущее, ради которого стоит жить»). Также предусмотрена открытая секция с номинациями за лучшую режиссуру, визуальный язык, сюжет, концепцию и персонажа.

Главное условие конкурса – фильм должен быть создан с использованием full AI-технологий. То есть искусственный интеллект должен выступать не как вспомогательный инструмент, а как основное средство создания работы.

Фестиваль пройдет в Астане с 28 сентября по 1 октября 2026 года в рамках Astana AI Week – недели искусственного интеллекта. Это позволит связать AAIFF с крупнейшими технологическими событиями страны и усилить международный статус фестиваля, - сказал Алмас Жали.

Участвовать смогут все желающие

Участие в конкурсе бесплатное и открыто для всех желающих независимо от возраста и профессионального опыта.

Участникам необходимо подготовить короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его вместе с описанием проекта на платформу aaiff.ai.

По словам одного из авторов проекта Айзатулла Хуссейн, заявки принимаются через официальный сайт фестиваля.

Работу можно отправить двумя способами: загрузить на YouTube и указать ссылку либо загрузить в Google Drive и отправить ссылку. Все заявки регистрируются и ведутся в единой базе организаторов, поэтому авторам не нужно отслеживать статус заявки, – отметил Айзатулла Хуссейн.

В описании видео, загруженного на YouTube, обязательно должны быть указаны фраза «Special for Astana AI Film Festival», имя автора и хэштег #SpecialForAAIFF.

Прием заявок продлится до 15 августа 2026 года. Финалистов конкурса объявят в сентябре, а показы фильмов и церемония награждения пройдут в Астане в рамках Astana AI Week.

Призовой фонд – 1 миллион долларов

По итогам отбора команда AAIFF и международные эксперты выберут 10 работ в основной секции и 15 – в открытой.

Финалистов будет оценивать международное жюри, в состав которого войдут представители киноиндустрии, AI-сообщества и сферы creative tech.

Фестиваль станет одной из первых крупных площадок в регионе, посвященных кино и AI-технологиям. По словам организаторов, ожидается участие авторов, digital-креаторов, инвесторов, экспертов и представителей технологических компаний из разных стран.

Одним из главных событий фестиваля станет международный конкурс короткометражных фильмов с призовым фондом в 1 миллион долларов. Участвовать в нем смогут создатели AI-контента со всего мира.

Новая площадка на стыке AI и кино

В рамках фестиваля запланированы конференции, посвященные искусственному интеллекту в киноиндустрии, pitch-сессии для авторов и продюсеров, а также показы и обсуждения с участием экспертов.

Организаторы отмечают, что фестиваль охватит весь процесс создания контента – от идеи до готового продукта. Особое внимание будет уделено новым форматам и гибридным проектам, объединяющим традиционное кино и технологии искусственного интеллекта.

Организаторы планируют проводить фестиваль ежегодно и развивать его как постоянную международную платформу для развития AI-кино и новых направлений цифрового творчества.