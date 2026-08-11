Массовый забег «ALMATY RUN», приуроченный ко Дню спорта, пройдет 15 августа в Триатлон парке.

Участие будет бесплатным, однако количество мест ограничено.

Когда пройдет забег

Старт забега запланирован на 08:00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,2 км.

Мероприятие направлено на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой.

Как зарегистрироваться

Онлайн-регистрация начнется 12 августа в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz.

Количество участников ограничено – 1700 человек. После заполнения всех мест регистрация автоматически завершится.

Что ждет участников

Перед стартом пройдет общая разминка с участием известного спортсмена. Она поможет участникам подготовиться к дистанции.

В день забега, 15 августа с 06:00 до 07:30, зарегистрированным участникам на месте старта будут выдавать лотерейные билеты.

После завершения забега среди участников разыграют 10 велосипедов.

Мероприятие пройдет при поддержке акимата Астаны, акимата района Алматы и Управления физической культуры и спорта города.