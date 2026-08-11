В Астане пройдет бесплатный забег ко Дню спорта
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Массовый забег «ALMATY RUN», приуроченный ко Дню спорта, пройдет 15 августа в Триатлон парке.
Участие будет бесплатным, однако количество мест ограничено.
Когда пройдет забег
Старт забега запланирован на 08:00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,2 км.
Мероприятие направлено на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой.
Как зарегистрироваться
Онлайн-регистрация начнется 12 августа в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz.
Количество участников ограничено – 1700 человек. После заполнения всех мест регистрация автоматически завершится.
Что ждет участников
Перед стартом пройдет общая разминка с участием известного спортсмена. Она поможет участникам подготовиться к дистанции.
В день забега, 15 августа с 06:00 до 07:30, зарегистрированным участникам на месте старта будут выдавать лотерейные билеты.
После завершения забега среди участников разыграют 10 велосипедов.
Мероприятие пройдет при поддержке акимата Астаны, акимата района Алматы и Управления физической культуры и спорта города.
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