В Астане пройдет чемпионат Казахстана по конному спорту: когда и где
Соревнования по конкуру пройдут с 27 по 29 марта в комплексе «Аргымак».
В Астане с 27 по 29 марта состоится чемпионат Казахстана по конному спорту (конкуру), передает BAQ.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Соревнования пройдут на базе конно-спортивного оздоровительного комплекса «Аргымак».
В чемпионате примут участие лучшие всадники и спортивные лошади со всей страны, которые поборются за призы национального первенства.
Турнир считается одним из ключевых событий в казахстанском конном спорте и традиционно собирает сильнейшие спортивные пары.
«В ходе соревнований спортсмены выступят на маршрутах различного уровня сложности, демонстрируя мастерство и подготовку», - отмечается в сообщении.
Чемпионат проводится при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры, Федерации конного спорта Казахстана и других организаций.
Соревнования пройдут в соответствии с международными стандартами Международной федерации конного спорта (FEI). Особое внимание будет уделено безопасности участников и лошадей.
