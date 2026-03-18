  • Главная
  • Новости
  • В Астане пройдет чемпионат Казахстана по конному спорту: когда и где

Соревнования по конкуру пройдут с 27 по 29 марта в комплексе «Аргымак».

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Freepik.com

В Астане с 27 по 29 марта состоится чемпионат Казахстана по конному спорту (конкуру), передает BAQ.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Соревнования пройдут на базе конно-спортивного оздоровительного комплекса «Аргымак».

В чемпионате примут участие лучшие всадники и спортивные лошади со всей страны, которые поборются за призы национального первенства.

Турнир считается одним из ключевых событий в казахстанском конном спорте и традиционно собирает сильнейшие спортивные пары.

«В ходе соревнований спортсмены выступят на маршрутах различного уровня сложности, демонстрируя мастерство и подготовку», - отмечается в сообщении.

Чемпионат проводится при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры, Федерации конного спорта Казахстана и других организаций.

Соревнования пройдут в соответствии с международными стандартами Международной федерации конного спорта (FEI). Особое внимание будет уделено безопасности участников и лошадей.

Наверх