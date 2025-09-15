Kursiv Kazakhstan совместно с Samruk-Kazyna Construction проведет "Kursiv Infrastructure Forum: как национальные проекты влияют на экономический рост Казахстана?", которая пройдет 23 сентября в Астане, передает BAQ.KZ.

Национальные проекты можно смело назвать драйвером экономического роста Казахстана. Государство вкладывает миллиарды тенге в дороги, логистику, социальные объекты, счет проектов идет на десятки, накоплен огромный опыт. Есть и достижения, есть и проблемы – и значит, необходима "сверка часов": что мы имеем на выходе, какие коррективы нужно внести для усиления эффекта и как превратить достижения в устойчивую базу дальнейшего роста.

В масштабах экономики страны каждый новый участок трассы, реконструированный вокзал или школа — это не просто стройка, а инструмент для расширения внутреннего рынка, - говорит Анастасия Новикова, генеральный директор Kursiv.Media Kazakhstan. - Когда в транспортной сети сокращаются разрывы, когда доставка товара из Алматы в Петропавловск становится вопросом лишь нескольких часов, а фермер из Шымкента получает доступ к рынкам Астаны, снижаются транзакционные издержки бизнеса. Логистика перестаёт быть "узким горлышком" и превращается в фактор конкурентоспособности. Этот пример применим к любой сфере экономики, где государство реализует масштабные проекты — это не расходы, а долгосрочные инвестиции в экономический рост и развитие человеческого капитала. Но именно масштаб национальных проектов сам по себе представляет проблему. Возникает дисбаланс между регионами страны и даже отраслями экономики. Качество управления становится решающим фактором. В конечном счете важно, чтобы каждая инфраструктурная инициатива ложилась в общую систему преобразований, создавая синергию развития. Именно такой подход превращает масштабные проекты в реальный инструмент конкурентоспособности на глобальном рынке. На форуме будут представлены 3 сессии, в рамках которых участники форума получат возможность презентовать результаты государственных инфраструктурных проектов, оценить масштаб и влияние на национальную экономику крупных проектов в транспортной и энергетической инфраструктуре.

На пленарной сессии "Инфраструктурные проекты как "точка сборки" текущей модели экономического развития РК" эксперты расскажут, как инфраструктурные проекты обеспечивают экономический рост РК. Будет обсуждаться соответствие социальной инфраструктуры целям роста национального человеческого капитала, инвестиции в транспортно-логистический комплекс, потенциал экспорта товаров и услуг.

Первая панельная сессия "Келешек мектептері": пилотный нацпроект как проверка на прочность качества государственных институтов" будет посвящена влиянию проекта на строительную отрасль. Участники обсудят далекоидущие перспективы: каким будет строительство Казахстана за горизонтом нацпроекта.

Вторая панельная сессия "Инфраструктура экономического роста: знакомые маршруты, новые возможности" будет посвящена вопросам логистики и инфраструктуры. Насколько учтены в национальных проектах строительства транспортной и энергетической инфраструктуры интересы отечественного производителя товаров и услуг? Эффективно ли эксплуатируется созданная инфраструктура?