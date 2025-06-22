В Астане пройдет масштабное шоу дронов
Астанчане и гости города смогут насладиться шоу.
Вчера, 22:07
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Вчера, 22:07Вчера, 22:07
136Фото: gov.kz
Астана готовится к яркому и технологичному празднику - в районе ЭКСПО 23 июня небо озарит световое шоу дронов, приуроченное ко Дню казахстанской полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Зрелищное шоу стартует в 22:00 и станет центральным событием праздничной программы. Сотни дронов поднимутся в небо, чтобы в свете огней отдать дань уважения тем, кто стоит на страже порядка и безопасности. Световые фигуры, динамичные перелёты и тематические изображения обещают впечатляющее зрелище для всех гостей мероприятия.
Перед шоу, в 21:00, состоится концерт с участием казахстанских артистов, который задаст праздничное настроение и соберёт жителей столицы в районе ЭКСПО.
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