В Астане пройдет массовая уборка: жителей приглашают на субботник

В Астане 25 апреля состоятся масштабные экологические акции в рамках месячника «Таза Қазақстан», передает BAQ.kz со ссылкой на акимат города.

В этот день по всему городу организуют работы по санитарной очистке дворов и общественных пространств. Запланированы сбор мусора, благоустройство придомовых территорий, детских и спортивных площадок, а также посадка деревьев.

К участию приглашают ОСИ (КСК), представителей бизнеса, волонтёров и всех неравнодушных жителей столицы.

В акимате отмечают, что экологический месячник направлен на формирование культуры чистоты, бережного отношения к окружающей среде и повышение ответственности горожан за состояние дворов и улиц.

Жителей призывают внести свой вклад в благоустройство города, сделав его чище, комфортнее и экологичнее.