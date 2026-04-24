В Астане пройдет массовая уборка: жителей приглашают на субботник
25 апреля в столице пройдут акции по уборке и озеленению в рамках «Таза Қазақстан».
В Астане 25 апреля состоятся масштабные экологические акции в рамках месячника «Таза Қазақстан», передает BAQ.kz со ссылкой на акимат города.
В этот день по всему городу организуют работы по санитарной очистке дворов и общественных пространств. Запланированы сбор мусора, благоустройство придомовых территорий, детских и спортивных площадок, а также посадка деревьев.
К участию приглашают ОСИ (КСК), представителей бизнеса, волонтёров и всех неравнодушных жителей столицы.
В акимате отмечают, что экологический месячник направлен на формирование культуры чистоты, бережного отношения к окружающей среде и повышение ответственности горожан за состояние дворов и улиц.
Жителей призывают внести свой вклад в благоустройство города, сделав его чище, комфортнее и экологичнее.
