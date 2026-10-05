В Астане пройдет массовый забег в честь закрытия летнего бегового сезона

В Астане 10 октября состоится массовый забег, посвященный закрытию летнего бегового сезона. Спортивное мероприятие пройдет в рамках концепции «Закон и порядок» в Триатлон парке, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,2 километра. К забегу допускаются граждане старше 16 лет. Всего организаторы планируют зарегистрировать 1800 участников.

Старт запланирован на 09:00.

Регистрация откроется 8 октября в 09:00 и будет доступна на сайте reg.elordasport.kz. Получить стартовые номера участники смогут 9 октября с 10:00 до 18:00 в Триатлон парке.

В день забега, 10 октября, офлайн-регистрация проводиться не будет. К старту допустят только участников, прошедших предварительную регистрацию.