В Астане пройдет массовый забег в честь закрытия летнего бегового сезона
5 Октября 2026, 20:34
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5 Октября 2026, 20:345 Октября 2026, 20:34
298Фото: Qazcontent
В Астане 10 октября состоится массовый забег, посвященный закрытию летнего бегового сезона. Спортивное мероприятие пройдет в рамках концепции «Закон и порядок» в Триатлон парке, сообщает официальный сайт акимата столицы.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,2 километра. К забегу допускаются граждане старше 16 лет. Всего организаторы планируют зарегистрировать 1800 участников.
Старт запланирован на 09:00.
Регистрация откроется 8 октября в 09:00 и будет доступна на сайте reg.elordasport.kz. Получить стартовые номера участники смогут 9 октября с 10:00 до 18:00 в Триатлон парке.
В день забега, 10 октября, офлайн-регистрация проводиться не будет. К старту допустят только участников, прошедших предварительную регистрацию.
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