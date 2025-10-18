С 20 по 24 октября творческое объединение "Казаханимация" при киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова проведёт"Неделю национальных анимационных фильмов", передаёт BAQ.KZ.

"В рамках недели зрителям будут представлены лучшие произведения отечественного анимационного искусства. В программу включены как оцифрованные классические шедевры, так и новые проекты. Это отличная возможность познакомиться с творчеством отечественных режиссёров и направлением развития современной казахстанской анимации", - отметили в министерстве.

Жители и гости столицы окунутся в атмосферу национальной анимации и познакомятся с лучшими работами отечественных режиссёров.

Неделя национальных анимационных фильмов пройдёт в ЦКЗ "Казахстан", проспект Мәңгілік Ел, 10/1, начало в 16:00 часов. Вход свободный.