В Астане пройдет сельхозярмарка
Сегодня 2026, 14:45
Сегодня 2026, 14:45
В эти выходные, 21 и 22 февраля в Астане состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 часов в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.
