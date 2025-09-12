В Астане пройдет ярмарка продукции от лучших производителей двух регионов
650 тонн свежих продуктов и яркая концертная программа.
В Астане 13 и 14 сентября пройдет очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской и Актюбинской областей, передает BAQ.KZ.
Посетители ярмарки смогут выбрать из широкого ассортимента мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также свежих овощей и фруктов. Все товары поступают напрямую от фермеров, что помогает сделать продукты более доступными и одновременно поддерживает отечественного производителя.
Всего аграрии привезут в столицу свыше 650 тонн продукции, включая 210 тонн бахчевых, 200 тонн бакалейных товаров, 90 тонн мяса и мясопродуктов, 60 тонн овощей и фруктов, 24 тысячи яиц, 22 тонны рыбы, 17 тонн молочных продуктов и около 30 тонн прочих продуктов питания.
Для гостей и жителей города будет организована насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов из Кызылординской и Актюбинской областей.
Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 на территории парковки ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы, 1. Для удобства посетителей к месту проведения организовано движение автобусов по маршрутам № 18, 37 и 303.
