В Астане 13 и 14 сентября пройдет очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской и Актюбинской областей, передает BAQ.KZ.

Посетители ярмарки смогут выбрать из широкого ассортимента мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также свежих овощей и фруктов. Все товары поступают напрямую от фермеров, что помогает сделать продукты более доступными и одновременно поддерживает отечественного производителя.

Всего аграрии привезут в столицу свыше 650 тонн продукции, включая 210 тонн бахчевых, 200 тонн бакалейных товаров, 90 тонн мяса и мясопродуктов, 60 тонн овощей и фруктов, 24 тысячи яиц, 22 тонны рыбы, 17 тонн молочных продуктов и около 30 тонн прочих продуктов питания.

Для гостей и жителей города будет организована насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов из Кызылординской и Актюбинской областей.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 на территории парковки ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы, 1. Для удобства посетителей к месту проведения организовано движение автобусов по маршрутам № 18, 37 и 303.