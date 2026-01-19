С 6 по 7 февраля в Астане пройдут матчи квалификационного раунда Кубка Дэвиса, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана, национальная мужская сборная республики по теннису поборется с командой Монако за право остаться в элите мирового тенниса в рамках матча первой мировой группы.

– Казахстан выставит на домашнюю встречу максимально сильный состав. Тренерский штаб заявил всех лидеров. На столичном корте выступят Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Денис Евсеев, – говорится в сообщении НОК РК.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Национального теннисного центра Beeline Arena. Программа турнира включает четыре одиночных матч и один парный поединок.

На данный момент мужская сборная Казахстана занимает 31-е место в мировом командном рейтинге (Davis Cup Nations Ranking), в то время как команда Монако располагается на 44-й строчке.