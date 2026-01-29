В Астане пройдут отборочные соревнования шахматного турнира SENAT OPEN
Финальный этап турнира пройдет в Астане 29 августа 2026 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице пройдет серия отборочных турниров Senat Open 2026, организованных Управлением физической культуры и спорта и филиалом РОО "Казахстанская федерация шахмат" по Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В турнире могут принять участие шахматисты-любители с рейтингом Эло ниже 2000 на 1 января 2026 года, которые не работают шахматными тренерами.
Это масштабный республиканский проект KazChess / Казахстанской федерации шахмат, который проводится уже третий год подряд при поддержке Сената Парламента. Турнир был инициирован председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым и получил поддержку президента Федерации KazChess Тимура Турлова.
Турнир Senat Open 2026 состоит из 4 этапов. В Астане проводится 7 отборочных туров среди представителей различных профессиональных отраслей:
* 7 февраля 2026 года, 10:00 – среди государственных служащих и сотрудников национальных компаний;
* 8 февраля 2026 года, 10:00 – среди ветеранов;
* 14 февраля 2026 года, 10:00 – среди работников науки и образования;
15 февраля 2026 года, 10:00 – среди работников сферы культуры и искусства;
21 февраля 2026 года, 10: 00 - среди работников системы здравоохранения; 22 февраля 2026 года, 10:00 – среди представителей средств массовой информации (СМИ);
* 28 февраля 2026 года, 10:00 - среди сотрудников силовых и правоохранительных органов.
Весь турнир, включая финал, состоит из 9 туров по швейцарской системе.
Контроль игрового времени: 10+5 (10 минут на партию и 5 секунд на ход, начиная с первого хода).
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Ночное преследование в Семее закончилось штрафом за мелкое хулиганство
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими