В столице пройдет серия отборочных турниров Senat Open 2026, организованных Управлением физической культуры и спорта и филиалом РОО "Казахстанская федерация шахмат" по Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В турнире могут принять участие шахматисты-любители с рейтингом Эло ниже 2000 на 1 января 2026 года, которые не работают шахматными тренерами.

Это масштабный республиканский проект KazChess / Казахстанской федерации шахмат, который проводится уже третий год подряд при поддержке Сената Парламента. Турнир был инициирован председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым и получил поддержку президента Федерации KazChess Тимура Турлова.

Турнир Senat Open 2026 состоит из 4 этапов. В Астане проводится 7 отборочных туров среди представителей различных профессиональных отраслей:

* 7 февраля 2026 года, 10:00 – среди государственных служащих и сотрудников национальных компаний;

* 8 февраля 2026 года, 10:00 – среди ветеранов;

* 14 февраля 2026 года, 10:00 – среди работников науки и образования;

15 февраля 2026 года, 10:00 – среди работников сферы культуры и искусства;

21 февраля 2026 года, 10: 00 - среди работников системы здравоохранения; 22 февраля 2026 года, 10:00 – среди представителей средств массовой информации (СМИ);

* 28 февраля 2026 года, 10:00 - среди сотрудников силовых и правоохранительных органов.

Весь турнир, включая финал, состоит из 9 туров по швейцарской системе.

Контроль игрового времени: 10+5 (10 минут на партию и 5 секунд на ход, начиная с первого хода).