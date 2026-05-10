В Астане пройдёт демонстрационный пролет истребителей

В Астане 15 мая состоится демонстрационный пролет истребителей в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, подготовка к событию начнётся заранее — с 10 мая в воздушном пространстве столицы запланированы тренировочные полёты военной авиации.

Отмечается, что как тренировочные мероприятия, так и сам демонстрационный пролет будут проходить на безопасной высоте и не повлияют на привычный ритм городской жизни.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполняются с соблюдением требований безопасности и не представляют угрозы для населения. Использование цветных дымов будет носить исключительно демонстрационный характер и не окажет негативного влияния на окружающую среду.