В Астане пройдёт демонстрационный пролет истребителей
Тренировки начнутся с 10 мая.
Сегодня 2026, 12:28
142Фото: Pixabay.com
В Астане 15 мая состоится демонстрационный пролет истребителей в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, подготовка к событию начнётся заранее — с 10 мая в воздушном пространстве столицы запланированы тренировочные полёты военной авиации.
Отмечается, что как тренировочные мероприятия, так и сам демонстрационный пролет будут проходить на безопасной высоте и не повлияют на привычный ритм городской жизни.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок.
В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполняются с соблюдением требований безопасности и не представляют угрозы для населения. Использование цветных дымов будет носить исключительно демонстрационный характер и не окажет негативного влияния на окружающую среду.
