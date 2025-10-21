Около 500 спортсменов из Казахстана и других стран примут участие в первом Международном турнире по художественной гимнастике "Grand Prix Alem", который состоится 23–24 октября в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Соревнования организованы Академией художественной гимнастики совместно с Федерацией гимнастических видов спорта столицы. Турнир призван стать новым этапом в развитии и популяризации этого вида спорта в Казахстане. В числе участниц — сильнейшие гимнастки страны, а также воспитанницы Международной академии Алины Кабаевой "Небесная грация".

Победительницы и призёры будут награждены не только медалями, но и денежными призами. Состязания пройдут в спортивном зале "Думан".